Nädalavahetusel võib öötaevas näha orioniidide meteoriidisadu

Oktoobrikuised «langevad tähed» on eriti kaunid, kuna neid põhjustab see, kui Maa kihutab otse läbi Halley komeedi jäetud osakestepilve. See on sama komeet, mis möödub Maast iga 75-76 aasta tagant. Viimati juhtus see aastal 1986.

Päikesesüsteemis tiireldes jätab komeet aga endast maha peenest jäätolmust koosneva «saba», millega ka kindlatel aastaaegadel kokku puutub. Nii tekibki kaunis taevane vaatemäng, kus ühe tunni jooksul võib üle taeva sähvatada kuni 80 langevat tähte. Mõned orioniidid võivad näida eriti eredad ja kiired, kuna nende lennukiirus on koguni 238 000 km/h. Samas on need vaid liivatera suurused komeedijäänused ja nii ei ole ka põhjust karta, et need Maa peale langeda võiksid.

Oma nime on orioniidid saanud selle järgi, et Maa pealt vaadates näeb nende langemine välja nagu kiirgaksid nad välja Orioni tähtkujust. Kõige parem aeg langevate tähtede vaatamiseks on ligikaudu kell 2 öösel Eesti aja järgi.

Orioniidide langemise tippaeg jääbki vahemikku 20. oktoobrist 22. oktoobrini ning ilmateadete alusel võib selles vahemikus oodata ka selget öötaevast.