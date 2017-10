Keskkonnareostus tapab kolm korda rohkem inimesi kui AIDS, tuberkuloos ja malaaria kokku

Keskkonnareostusest tingitud surmapõhjused olid erinevad – vähk, kopsu- ja südamehaigused jne. Lisaks otsestele surmajuhtumitele põhjustab saaste ka raskeid tervisehäireid.

Suur osa saaste põhjustatud surmajuhtumitest (92 protsenti) leidsid aset madala ja keskmise sissetulekuga riikides, ligi pool ohvritest olid India või Hiina elanikud.

Keskkonnareostus põhjustas eile avaldatud raporti kohaselt 2015. aastal maailmas 9,19 miljonit surmajuhtumit. Võrdluseks – suitsetamine põhjustas 7,17 miljonit- ning AIDS, malaaria ja tuberkuloos kokku 3,04 miljonit surma.

Uuringu juhtivautor Doktor Philip Landrigan rääkis NPR’ile, et reostus muutub arengumaades järjest suuremaks probleemiks, kuid sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu.

Landrigani sõnul on ta koos oma kolleegi Richard Fulleriga, kes on vabaühenduse Puhas Maa (Pure Earth) president, uurinud keskkonnatervise valdkonda juba pikka aega. «Me tahtsime keskenduda nii haigustele, mida keskkonnareostus põhjustab kui ka sellele, kuidas on teemaga seotud majanduslik ja sotsiaalne ebaõiglus,» rääkis Ladrigan.

Raporti andmed pärinevad Maailma Terviseorganisatsioonilt (WHO) ja USAs asuvalt rahvusvaheliste terviseandmetega tegelevalt instituudilt (IHME). Andmeid koguti ka satelliitide ja seiretehnoloogiate abil.