Graafik ja teadlaste seletused: vaata, kuidas Ophelia Eestisse tumepunase taeva tõi

Üks definitsiooni osa on, et orkaani puhul ületab tuule kiirus püsivalt 33 meetrit sekundis. Need tugevad tormid, mis sügiseti ja talveti Eestit räsivad, ei ole seega orkaanid, vaid pigem väga tugevad parasvöötme tormid.

Sageli esineb ka Eestis tuulepuhanguid, mis ületavad 33 meetrit sekundis, kuid need ei kesta kauem kui paar sekundit. Suurim tuulekiirus Eestis mõõdeti 1969. aasta novembris Ruhnus, siis mõõdeti tuule kiiruseks puhanguti koguni 48 meetrit sekundit.

Klimatoloog Ain Kallis kommenteeris Postimehele, et kui tuul puhuks sellise kiirusega 10 minutit järjest, põhjustaks see meil samasuguseid purustusi nagu troopilistel aladel Mehhiko lahel ja Kariibi mere ümbruses.

Kuna meie lähipiirkonnas aga orkaanide tekkeks vajalikku sooja merevett ei leidu ning ka üldine õhuringlus ei soosi orkaanide Eesti kohale kulgemist, on nende siin esinemise tõenäosus nullilähedane.

Ain Kallis lisas, et nii Euroopat, sealhulgas ka Eestit, võivad siiski räsida troopiliste tsüklonite riismed, mis samuti suurt kahju võivad teha.

Orkaan Ophelia muutis omapäraseks, et see suundus hoopiski põhja poole. Õnneks see enne Iirimaale jõudmist rauges ja mitmel pool nimetatid seda orkaani riismeteks või troopikaväliseks tormiks. Nõrgenemisest hoolimata tekitas see suurt pahandust. Ophelia tuulte mõju ulatus isegi Ida-Euroopani. Näiteks tõusis Moskavas temperatuur võrreldes tavalisega mitu kraadi kõrgemaks. Ka siin andis tunda, et õhkkond on päris soe.

Foto: Chris J. Ratcliffe / AFP / Scanpix

Kuidas Ophelia tekkis?

Nagu selgitas meteoroloog Jüri Kamenik, on troopikatsüklonite tekkeks sobivaid troposfääri (atmosfääri madalaim osa – K.M) häiritusi vähemalt Atlandi ookeanil nelja liiki: idalained (ingl. k Easterly Wave), Lääne-Aafrika häirituseliin (ingl. k West African Disturbance Line), troopiline troposfääri ülaosa lohk (ingl. k Tropical Upper Tropospheric Trough) ja nn vana polaarfront (ingl. k Old Frontal Boundary). Tüüpiliseks troopikatsükloni eelstaadiumiks on neist esimesed ning nende sekka kuulusid ka suvel USA rannikut laastanud Irma ja Jose.

Idalained tekivad tavaliselt Aafrika kohal oleva troposfäärilise jugavoolu mõjul. Esialgu on need troopikasiseses koondumisvööndis nähtavad suurema pilvisusega meridionaalsed pilvevööndid, mis liiguvad läände, koosnedes peamiselt rünksajupilvedest. Kui tingimused on sobivad – palju niiskust, soe ookeanipind, väike tuulenihe, piisav kaugus ekvaatorist - , siis suureneb nendes lainetes konvektiivne aktiivsus, tekivad rünksajupilvede kogumid ja see võib viia troopikatsükloni tekkele.

Ophelia puhul oli aga eelstaadiumis tegemist nn vana polaarfrondiga. See paiknes Atlandi ookeani avarustes, kus hakkas moodustuma tavaline madalrõhkkond. Vaatamata mitte kõige soodsamatele tingimustele, omandas see madalrõhkkond troopikatsükloni omadused. 9. oktoobriks oligi tekkinud troopikatsüklon, mis paiknes 1410 kilomeetrit Assooridest edelas. See muutus ruttu troopiliseks tormiks, 12. oktoobril 2. kategooria orkaaniks ja 14. oktoobril vähemalt 3. kategooria orkaaniks.

«Troopikatsüklonite liikumist Atlandi ookeani kohal kontrollib kõige enam Assoori maksimum ning kuna enamik tsükloneid tekib sellest lõuna pool, liiguvad ka tsüklonid edasi lääne poole. Kuna aga Ophelia sai alguse Assooridest põhjas, suunas sama maksimum selle hoopis idasse,» selgitas Kamenik.

Foto: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja / Scanpix

Mis tegi Ophelia eriliseks?

Eilset ilma kommenteerides pidasid nii Piia Posti kui ka Ain Kallis märkimisväärseks, et see erinevate tingimuste koosmõjul nii tugevasti Eesti kohale jõudis. Mõlemad peavad seda siiski ühekordseks juhtumiks.

«Ma ei usu väga, et seda sündmust nüüd kliimamuutuste arvele kirjutada võiks,» ütles Kallis. «Üks juhtum ei anna ka piisavalt kindlust öelda, kas sellised juhtumid hakkavad nüüd tihedamini korduma või et kas inimtegevus nende teket soodustab.»

Tuletõrjuja kustutab Portugali maastikupõlengut. Foto: Pedro Nunes / Reuters / Scanpix

Kas Portugali tulekahjud mõjutasid tormi tugevust?

Piia Posti sõnul on Ophelia kulgemise puhul üks huvitavamaid küsimusi, et kas hoopis Portugali metsapõlengud võisid tormi tugevust mõjutada. Ta viitas ühele Tartu ülikooli doktoritööle, milles analüüsiti juhtumit 2010. aastast, kus Venemaal toimunud suured maastikupõlengud ilmnesid olevat otseselt seotud samal ajal tekkinud tormiga. Tolle töö autor järeldas aga, et tulekahjud muutsid tormi hoopiski nõrgemaks.

Kas selline asi võis ka praegu juhtuda, Post öelda ei osanud. «See on kindlasti huvitav küsimus, mida sajad teadlased nüüd sellest seisukohast läbi mängida saavad,» arvas ta.