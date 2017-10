Kas liikide kuues massiline väljasuremine toimub ka Eestis?

Igal aastal avastatakse üle maailma sadu uusi taime- ja loomaliike – nende seas taimed, mis sisaldavad võimalikke ravimeid rasketele haigustele ja loomad, kelle insenerioskustest oleks õppida nii mõndagi. Juhtub ka, et äsja leitud liik on avastamisega samal ajal juba hääbumas.

Teadlased usuvad, et maailmas on hulgaliselt liike, kes on inimmõju tulemusena välja surnud veel enne kui me need leidsime. Tartu ülikooli loodusmuuseumi kuraator ja bioloog, Rein Kuresoo selgitab vastavatud näituse valguses, miks liigid kaovad ja kui suur on inimese roll selles.

