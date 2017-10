Video: mida teevad internetiuurijad?

Stuudiovestluses käsitlevad internetiuurimise aktuaalseid probleeme AoIR kaasasutaja prof. Steve Jones (University of Illinois), AoIR vastne president prof. Axel Bruns (Queensland University of Technology) ja asepresident prof. Lynn Schoefield Clark (University of Denver). Video vahendusel mõtleb kaasa AoIR2017 konverentsi programmijuht ning kohalik peakorraldaja prof. Andra Siibak (Tartu Ülikool).