Jahimeeste selts kutsub metskitsi loendama

Oma jahialal metskitsi loendades saame lisaboonusena andmeid ka teiste ulukiliikide arvukuse ja asustustiheduse kohta, kirjutas EJS enda kodulehel.

«Üksteisega silmsidet hoidvad ajajad läbivad loenduseks valitud ala(d), mis peaks(id) olema ümbritsetud piisavalt laiade sihtide, teede või põldudega, et ajust väljuvaid ulukeid oleks kerge märgata,» kirjutas selts. «Loendusala pindala peaks olema kergesti määratav. Aju frondil ja külgedel paiknevad üksteist nägevad loendajad peavad eelnevalt kokku leppima, millist ala igaüks neist jälgib. Ajajad fikseerivad endast vasakult ajust tagasi jooksnud uluki(d).»

EJS märgib, et jahiseltside võimalused ja motiveeritus loendusala suuruse osas on erinev ja tuleks valida jõukohane. «Ka saja hektarilise pindalaga loendusaladelt saadud andmetest on abi Eesti keskmise arvutamisel. Kui on sooviks selgitada metskitsede arvukust ühes konkreetses jahipiirkonnas (mis oleks küll soovitav), peaks loendusalade pindala kordades suurem olema. Mida rohkem, seda parem, aga mitte mingil juhul ei tohi korraldada loendust vaid paberit ja pliiatsit kasutades. Midagi halba ei juhtu nendega, kes loenduses ei osale,» teatas selts.

Metskitsi peaks loendama omal valikul ajavahemikus 21. oktoobrist 12. novembrini ja andmedtuleks saata aadressile tiit.randveer@emu.ee .