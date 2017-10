Avastus: Läänemere karbid ja ussid toodavad sama palju metaani kui 20 000 lehma

Kuna veisekasvatus on oluline atmosfäärimetaani allikas, on ka merepõhja elanike – karpide ja usside – metaanitoodang eeltoodud arve arvestades muljetavaldav. Eriti globaalses vaates, kus lisandub Läänemerele veel kogu ülejäänud maailmameri koos sealsete karpide ja ussikestega.

Läänemere pisiloomade metaaniproduktsioonile on aga oma värskes teadustöös hinnangu andnud Rootsi ja Walesi teadlased, kes on avaldanud eelviidatud tulemused ajakirjas Scientific Reports. Stefano Bonaglia Stockholmi ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad seal, et Läänemere metaaniheitmetest pärineb karpidelt ja ussidelt tervelt kümnendik.

