Teadlased: sissehingamisel võivad nanoosakestest saada tapjaosakesed

«Looduslikult esinevad nanoosakesed maailmas juba ammu. Need tulevad näiteks vulkaanipursetest või kui põletame küünlaid – me tegelikult hingame sisse nanoosakesi pidevalt. Need on looduslikud või pool-looduslikud nanoosakesed,» kirjeldab Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi (KBFI) teadur Olesja Bondarenko «Uudishimu tippkeskuses».

Kuid nanoosakesi toodetakse ka kunstlikult, näiteks selleks, et meie jumestuskreem oleks katvam, päikesekreem kaitsvam või kilepakend annaks teada toidu riknemisest.

