Hullumeelse projekti tunnistajaks: Postimees käis Prantsusmaal paigas, millest võib saada kõige kuumem punkt Universumis

/ Kaur Maran

Ühel hetkel teatab külastajaid ringi kantseldav giid, et nüüd lähme ronima ja kõik lahtised asjad tuleb kindlasti taskusse ära panna. Mõtlen, et ju läheb siis tõesti turnimiseks, ning topin taskud asju täis. Tuleb välja, et ronime üles mööda tavalist keerdtreppi. Uurin, miks on külastajatel vaja kanda töökindaid. Giid teatab, et selleks, et keegi endale teravate detailidega haiget ei teeks. Turvalisust võetakse siin ikka jaburalt tõsiselt.

Kui kõik tükid paigas, saab masina kogukaaluks mitte vähem kui 440 000 tonni. Tokamaki hoone kõrval seisva masinaosade kokkupanemise hoone laes liikuvad kraanad suudavad kirjade järgi tõsta 400 tonni. Mitme suurema elemendi liigutamiseks ei piisa seal vägesid juhatava hiinlasest inseneri kinnitusel aga nendestki.

Kokku on katsejaama rajamisega hõivatud ühe suurema Eesti väikelinna jagu inimesi üle maailma. Nagu tõdeb arendustöö sujumise eest vastutav Hans Hendrich Altfeld, teeb rahvusvaheline mõõde kogu asja veelgi keerulisemaks – igas osavõtjariigis on omad kombed, töökultuur ja tehnilised standardid.

«Sisuliselt ehitame siin miljonist osast koosnevat masinat, mille detaile toodetakse kõikjal üle maailma,» räägib Altfeld.

Mida enam me ITERi platsil ringi käime, seda hullumeelsem ettevõtmine tundub. Vastavalt ITERi lepingule jaotuvad nii töö kui ka rahastamine kõigi seitsme osalise vahel. Üks poliitilise kokkuleppena aluse saanud projekti aluspõhimõtetest on, et peale kulude jagatakse ka tekkivat intellektuaalset omandit nii, et kui tehnoloogia kord tõestatud saab, oleks kõigil osalistel olemas oskusteave oma jaamade ehitamiseks.

See on aga toonud kaasa olukorra, kus Prantsusmaal peavad mitmesajatonnised «detailid», millest mõned on pärit Itaaliast, teised Hiinast, kolmandad USAst, Venemaalt või kust tahes, sobituma kokku kellavärgi täpsusega – juba mõnemillimeetrine ebatäpsus võib halvata kogu masina monteerimise.

Kogu ITERi üheks suuremaks tugevuseks, aga ka väljakutseks on rahvusvaheline mõõde - koos peavad töötama ka muidu omavahel vaenutsevad riigid. Seega on projekti juhtimise osa ka kursi hoidmine päevapoliitika tuultes. / ITER / Fusion 4 Energy

«Loomulikult on meil olnud tagasilööke, kuna ühes köögis on lihtsalt liiga palju kokkasid ning see toob paratamatult kaasa vigu,» tunnistab mammutprojekti kommunikatsiooni juhtiv Sabina Griffith.

See on aga pehmelt öeldud. Pärast seda, kui organisatsioonile 2007. aastal alus pandi, on selle töös korduvalt tulnud ette tähtaegade edasilükkamist ning eelarve lõhkiminekut. Osalt on see seotud osalevate riikide päevapoliitikaga, teisalt aga on kogu masinavärgi juhtimine olnud niivõrd kehv, et välisaudiitorid kirjeldasid seda kord isegi kui 20 miljardit dollarit maksvat täielikku kaost ning New York Times tituleeris selle koguni unenäomasinaks.

Ehk on ka see üks osa põhjustest, miks alternatiivsetest energiaallikatest rääkides mainitakse tuumasünteesienergiat küllaltki harva. Rääkides ühe briti kolleegiga, jääb kõrvu skeptiline repliik, et juba viimased 50 aastat on see pidanud 50 aasta pärast valmis olema. Ka ITERis rajatav reaktor ei saa olema töötav ja energiat tootev elektrijaam, vaid pigem n-ö proof of concept – tõestus, et tuumasüntees on energia tootmiseks realistlik tehnoloogia. Esimene vooluvõrku ühendatud tootmisjaam DEMO on alles järgmine etapp fusioonenergia juurutamisel.