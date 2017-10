Täna öösel: Maast mööduv asteroid paneb proovile NASA planeedikaitse süsteemid

Asteroidi nimi on 2012 TC4 ning tõenäoselt möödub see Maast ligikaudu 42 000 kilomeetri kauguselt. Asteroidi möödumist saab jälgida otseülekandes robotteleskoopteenuse Slooh abil, millest teeb ülekande ERR Novaator.

Lähenevast asteroidist kirjutas Postimees viimati augustis, mil tema täpne liikumistrajektoor ei olnud veel kuigi selge. Nüüd teame, et lähimal hetkel jääb 2012 TC4 Maast siiski kõvasti kaugemale kui tollased prognoosid pakkusid. Ülejäänud osas taasavaldame aga tollal avaldatud informatsiooni:

Seni on asteroidi nähtud vaid ühe korra 2012. aastal, mil tema olemasolu ka tuvastati. Too vaatlus oli vaid pinnapealne, kuid siiski piisav, et teha kindlaks asteroidi liikumistrajektoor ja järgmise Maast möödumise aeg.

Täna öösel NASA oma silmad seega taas 2012 TC4 poole, kuid mitte ainult asteroidi teaduslikuks uurimiseks. Nimelt avaneb selle möödalennuga esmakordne võimalus katsetada uusi planeedikaitse süsteeme.

Nimelt lõi agentuur möödunud aastal uue üksuse nimega Planetary Defence Coordination Office (Planeedikaitse koordinatsioonikontor), mille ülesandeks ongi hoida silma peal potentsiaalselt ohtlikel Maa-lähedastel taevakehadel.

«Teadlased on alati hinnanud teadmisi sellest, millal asteroidid Maast mööduvad, kuna nii saab teha ettevalmistusi paremateks vaatlusteks ja andmete kogumiseks. Seekord lisandub vaatlustele aga uus tase – möödumise peal saame katsetada asteroidi tuvastamise ja jälgimise seadmeid ja meie võimekust potentsiaalsetele ohtudele reageerida,» ütles NASA teadur Michael Kelley.

Kaitsesüsteemi näol on tegemist rahvusvahelise koostöövõrgustikuga, mis ühendab ülikoole, observatooriume ja laboratooriumeid üle kogu maailma. Koos jälgitakse maailmaruumis toimuvat ja üritatakse parandada Maa suunas liikuvate taevakivide tuvastamise võimekust.

«Observatooriumite ülesandeks on tuvastada lähenev asteroid ja jätkata koos teiste observatooriumitega vaatlusi, et saavutada võimalikult täpsed arvutustulemused nende orbiidi kohta,» selgitas oktoobris eelseisvat NASA Maa-lähedaste Objektide Uurimise keskuse teadlane Paul Chodas.

Kuigi lähenevate asteroidide tuvastamise võimekus on järjepidevalt paranemas, ei ole seniajani ühtegi tehnoloogiat, mis võimaldaks nende vastu midagi ette võtta. Välja on küll käidud poolulmelisi ideid nagu hiiglaslikud asteroidivastased kosmoselaevad või pommi kandvad raketid, kuid reaalse arendamiseni ei ole ükski neist veel jõudnud. Varasema tuvastamise korral on aga võimalik parandada reageerimise kiirust ja alustada juba ennetavalt päästetöödega.

Parim võimalus asteroidi möödalennust osa saada on robotteleskoopteenus Slooh, mille otseülekannet vahendab ka ERR Novaator.