Antarktikas tekkis merejäässe salapärane hiiglaslik auk

Umbes 80 000 ruutkilomeetri suurune auk asub kaldast mitme saja kilomeetri kaugusel. Hiiglaslik veeväli avastati tänu satelliidile.

Toronto ülikooli atmosfäärifüüsika professori Kent Moore’i sõnul on auk keset jääd üsna tähelepanuväärne. «See näeb välja nagu keegi oleks jäässe suure augu löönud,» kommenteeris Moore väljaandele Motherboard.

Veekogude jääpinnas asuvaid vabasid vee väljasid kutsutakse jäälahvandusteks. Need tekivad Moore’i sõnul enamasti Antarktika rannikualadel. Kõne all olev jääauk asub aga rannikust mitmesaja kilomeetri kaugusel ning seega tekitab tema tekkepõhjus omajagu küsimusi.

Ometigi ei ole see esimene kord, kui selles piirkonnas lahvandusi ilmnenud on - viimati tekkis selline avamus jääs 1970ndatel aastatel. Kuna teadlaste uurimisvahendid olid tol ajal üsna piiratud, jäi see uurimata. Lahvandus kadus seejärel mitmekümneks aastaks, eelmisel aastal avanes see paariks nädalaks, nüüd on see jälle tagasi.

Moore koos kolleegidega on võtnud nüüd hiigelsuure jääaugu uurimise ette. Kuna võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga on neil võimalik kasutada satelliite ja süvamere roboteid, on lootust, et selle tekkepõhjus selgitatakse välja.