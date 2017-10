Pool Universumi puuduvast mateeriast leiti just üles

Tegemist on puuduvate lülidega galaktikate vahel, mida teadlased nimetava barüonideks. Need on kvarkidest koosnevad liitosakesed barüonlaenguga 1 või -1, millest viimane esineb vaid antiaine osakestel ehk antibarüonidel. Kõige tuntumad barüonide klassi kuuluvad osakesed ongi prootonid ja neutronid.

Moodustades galaktikate vahel kuumad hajusa gaasi ribad, mängivad need osakesed üliolulised galaktikate üksteisega ühendamisel. Seni valitses aga ebakõla Universumi mateeria koguse hinnangutes ja reaalsetes vaatlusandmetes.

Seetõttu ongi tähelepanuväärne, et nüüd on kaks eraldiseisvat uurimisrühma jõudnud samale tasemele ning barüonid üles leidnud.

«Kadunud barüonide probleem on lahendatud,» kuulutas Prantsusmaa Orsay Astrofüüsika Instituudi teadusgrupi juht Hideki Tanimura. Teine grupp pesitses Šotimaal Edinburghi Ülikoolis ja seda juhtis Anna de Graaff.

Gaasi vaatluste teel tuvastamine oli keeruline, kuna avakosmoses ei ole see piisavalt soe, et seda röntgenteleskoopidega vaadelda. Nii ei olnudki keegi seda varem näinud ja gaasiribade olemasolu oli vaid spekulatsioonide tasemel.

Selle takistuse ületamiseks kasutasid mõlemad teadlased niinimetatud Sjunjajevi-Zeldovitši efekti, mis tekib, kui Suurest Paugust maailmaruumi levima jäänud valgus läbi gaasipilve liigub. Osa sellest valgusest eemaldab gaasist elektronid, mistõttu tekib kosmilisse mikrolaine-taustkiirgusse nõrk, aga siiski eristatav laik.

Barüonide tuvastamiseks valisid mõlemad tiimid Sloani digitaalselt taevakaardilt välja galaktikatepaarid, mille puhul oli alust arvata, et nende vahel on need gaasiribad olemas. Nende andmed ühendati Plancki satelliidi 2015. aasta vaatlustulemustega ja nii muudetigi gaasipilvede ribad nähtavaks.

Tegu ei olnud aga vaid mõne üksiku galaktikatepaariga – Tanimura rühm suutis uurida 260 000 galatikapaaari, Edinburghi grupp aga üle miljoni. Mõlema tulemused kinnitavad ammendavalt, et galaktikatevahelised gaasisillad on olemas ning need on Universumi keskmisest kolm kuni kuus korda tihedamad.

Seni peitununa püsinud barüonide leidmine on oluline avastus, kuna see kinnitab terve hulga aastakümnete jooksul tehtud mudelanalüüsi eeldusi.

«Kõik teadsin enam-vähem, et nad peavad seal kusagil olemas olema, aga see on esimene kord, et keegi nende olemasolu ammendavalt näitab. Ja seda tegid veel kaks rühma korraga. See näitab, et paljud meie ideed galaktikate tekkimisest ja Universumi ajaloost on õiged,» kommenteeris tulemust Harvardi Smithsoniani Astrofüüsika Keskuse teadur Ralph Kraft New Scientistile.

Nii Tanimura kui ka de Graafi uuringud ilmusid veebiväljaandes arXiv.