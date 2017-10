Algab esimene ekspeditsioon Antarktikast lahtimurdunud hiiglaslikule jäämäele

Hiiglaslik jäämägi on Saaremaast enam kui kaks korda suurem. Ekspeditsiooni eesmärgiks on uurida jäämäe alt vabanevat merepõhja. Varem on sarnaste ettevõtmiste käigus avastatud uusi liike, kirjutab BBC.

Rahvusvahelist ekspeditsiooni, mis toimub loodetavasti juba tuleva aasta veebruaris, juhivad Suurbritannia teadlased. Retk viiakse läbi James Clark Rossi nimelise uurimislaevaga.

Tänu jäämäe A-68 lahti murdumisele ja liikumisele avamere poole, paljastub merepõhi, mis oli viimati jäävaba umbes 120 000 aastat tagasi. Piirkond on võetud juba Antarktika vete eluressursside kaitse komisjoni (CCAMLR) poolt kaitse alla.

Ekspeditsiooni ühe juhtivteadlase Katrin Linse sõnul on tõenäoline, et merepõhjast leitakse eluvorme, keda on varem nähtud Antarktika süvameres.