Kirjastused käsivad teadlaste veebivõrgustikust eemaldada teadusartikleid

ResearchGate on akadeemiline sotsiaalvõrgustik, kus teadlased saavad ise avaldada oma teadusartiklite täistekste. See aga tähendab, et sealt kaudu on võimalik saada kätte ka need publikatsioonid, mille on avaldanud mainekad teadusajakirjad. Nende teadusajakirjade taga on aga ärihuvidega kirjastuskorporatsioonid nagu näiteks Elsevier ja Wiley&Brill.

Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi (KBFI) vanemteadur Andi Hektor selgitas ERR Novaatorile, et kuna teadusajakirja jaoks on teadusartikli avaldamine üsna kulukas protsess, mis hõlmab endas nii tööd retsensentide kui toimetamisega, siis on ajakirjade õigused mõistetavalt üsna suured, autori omad selle võrra väiksemad.

Kuidas kirjastajad ise oma nõuet näevad ja kuidas teaduskirjastamise maastik muutub, võib lähemalt lugeda ERR Novaatorist.