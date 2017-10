Viis suurt müsteeriumit, mille lahendamisest arheoloogid unistavad

Miks rajati Stonehenge?

Muinasaegse megaliitrajatise otstarbe kohta on püstitatud palju hüpoteese. On arvatud, et tegu on pühakoja, ohvripaiga, observatooriumiga jne. Kuna sealt on leitud palju inimsäilmeid, kasutati seda suure tõenäosusega matusetalitusteks.

Üksmeelele selles osas, miks Stonehenge rajati, ei ole aga seni jõutud.

Carnaci kivirahnud

Loode-Prantsusmaal Bretagne`is asub suur hulk tahutud kivirahnusid. Kohaliku müüdi järgi on tegemist Rooma sõduritega, kelle nõid Merlin kivideks muutis. Millises otsatarbel need aga tegelikult püstitati, ei tea keegi siiani.

Mis on kirjas Voynichi käsikirjas?

Tegu on raamatuga, mida keegi ei ole osanud veel seni lugeda. Umbes viiesaja aasta vanune kirjutis avastati 1912. aastal Roomas asuvast raamatukogust. 240 leheküljelise raamatu jooniseid ja kirjutisi ei ole suudetud aga seni dešifreerida.

Mida tegid europiidid Hiinas?

Juba eelmisel sajandil leiti Lääne-Hiinast Tarimist rohkem kui 100 muumiat, kelle hinnanguliseks vanuseks on 2000 aastat.

Muumiad muudab eriliseks see, et tegu ei olnud asiaatide, vaid hoopis europiididega – nad olid heleda naha, pika nina ja blondide juustega. Seda, et neis voolas eurooplaste veri, kinnitas ka 1990ndatel tehtud DNA-uuring.

Kas Cheopsi püramiidis on mõni peidetud kamber?

Cheopsi püramiid (ehitatud aastatel 2552-2471 eKr) asub Egiptuses Giza platool ja on suurim Egiptuse püramiididest. Juba 19. sajandist saati on teadlased üritanud püramiidist leida hauakambrit, kus lebab püramiidi ehitada lasknud Vana-Egiptuse kuninas Cheops.

Uurinuid selle leidmiseks on läbi viidud palju, seni ei ole hauakambrit aga leitud.

Allikas: Live Science