Täna ajaloos 09.10: riigikogu võttis vastu kooseluseaduse

Kooseluseadus on esimene seadus Eestis, mis laiendab samasooliste paaride õigusi nii, et need sarnaneksid abielule laienevate ja sellest tulenevate õigustega. Samuti on see esimene niisugune seadus endise NSV Liidu territooriumi riikide seas.

Kooseluseadus võeti napi häälteenamusega vastu alles kolmandal lugemisel.

9. oktoobri sündmused Eestis:

1935 – teel Helsingist Tallinna hukkus Soome reisilennuk OH-ALI.

1940 – Tartu ülikool nimetati ümber Tartu Riiklikuks Ülikooliks.

1991 – Eesti ja Nõukogude Liidu vahel taastati diplomaatilised suhted.

2014 – Riigikogu võttis vastu kooseluseaduse. Poolt hääletas 40 Riigikogu liiget, 38 oli vastu, 10 ei osalenud hääletusel.

Ja maailmas:

1708 – Põhjasõda: Peeter Suur võitis rootslasi Lesnaja lahingus.

1806 – Preisimaa kuulutas Prantsusmaale sõja.

1824 – Costa Ricas tühistati orjus.

1829 – Esimeste inimestena tõusisd Suur-Ararati tippu Tartu ülikooli rektor Friedrich Parrot ja armeenia kirjanik Hatšatur Abovjan.

1854 – Krimmi sõda: algas Sevastoopoli piiramine.

1876 – Alexander Graham Bell katsetas esimest telefoniliini.

1918 – Eduskund valis Hessen-Kasseli maakrahvi Friedrich Wilhelmi poja Friedrich Karli Soome kuningaks.

1934 – Marseille´s mõrvati Jugoslaavia kuningas Aleksandar I ja Prantsuse välisminister Louis Barthou.

1962 – Uganda iseseisvus Suurbritanniast.

2006 – Põhja-Korea viis läbi oma esimese tuumapommi katsetuse.