Sukeldujad leidsid kuulsast laevavrakist uusi esemeid

Väärisesemeid kandnud laev uppus Antikythera saare lähistel umbes 70 aastat eKr. Vrakk on kuulsust kogunud eelkõige samanimelise mehhanismi, mis võimaldas ennustada näiteks päikese- ja kuuvarjutusi, leiupaigana.

Vähemalt kuuele erinevale pronkskujule kuuluvaid sõrmi ja jäsemetükke toodi pinnale juba möödunus sajandi alguses. Uue pronkskäe leidmine annab märku aga sellest, et meresügavuses on vähemalt seitse pronkskuju.

Kui alguses loodeti, et leitud metallketas on Antikythera puuduv osa, siis eelmise kuu lõpus röntgenaparaadiga tehtud vaatlused viitavad sellele, et tegu on pigem kilbi- või kastikaunistusega.

