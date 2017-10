Miks rändasid esimesed inimesed Aafrikast Euraasiasse?

Geneetilised uuringud on näidanud, et esimesed inimesed lahkusid Aafrikast Euraasiasse ajavahemikus 70 000-55 000 aastat tagasi, kirjutab PHYS. Arizona ülikooli geograafia dotsendi Jessica Tierney sõnul on juba väga pikka aega juureldud selle üle, kas põhjuseks võis olla äkiline kliimamuutus.

Tierney sõnul viitavad nende kogutud andmed sellele, et ajal, mil Aafrikas suur väljaränne toimus, oli seal väga kuiv.

Uurimistöö tulemused nimelt näitasid, et umbes 70 000 aastat tagasi muutus niiske ja viljakas ala Aafrika Sarve piirkonnas, kust emigreerudes mööduti, äkitselt kuivaks. Kliima muutus ka palju külmemaks. Muutunud keskkond Aafrikas ei olnud elanikele aga ilmselt meeltmööda ja põhjustas suure väljarände.

Tulemuseni jõuti tänu ookeanilise maakoore analüüsile. Setteproovid võeti Adeni lahe läänepoolsest osast.

Teadusuuring ilmus sellel nädalal ajakirjas Geology.