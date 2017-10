Marsile lennutatud inimesi võivad ohustada kurjad mikroobid

Teadlased uurisid matkitud Marsi baasi (17 m²), kus kuus meeskonnaliiget veetsid kokku 17 kuud, kirjutab The Guardian. Sealsed elamistingimused on väga sarnased sellele, mis ootaksid päriselt Marsil ees. Selgus, et kapsel kubises mikroobidest.

Üks varasem teadusuuring on juhtinud tähelepanu sellele, et kosmosekeskkond võib muuta inimese infektsioonide osas vastuvõtlikumaks. Lisaks sellele võivad mikroorganismid muutuda rohkem haigusi tekitavaks ja kuuletuda antibiootikumidele halvemini.

Teadusuuringu, mis uuris põhjalikult matkitud Marsi baasi, ühe autori Petra Schwendneri sõnul on sellepärast väga oluline selgeks teha, mis tüüpi mikroorganismid kapslis, kus meeskonnaliikmed suure osa ajast veedavad, ringi liiguvad.

Uuringu käigus võeti erinevatest kohtadest mikroobiproove iga kuu aja tagant. Ühed proovid võeti kapslist ka kuus kuud pärast «missiooni» lõppu.

Proovid näitasid, et aja jooksul mikroobide mitmekesisus kapslis vähenes. Miks nii juhtus, ei ole kindel. Schwendneri sõnul võib see probleeme tekitada siis, kui alles jäävad vaid haigusttekitavad mikroobid. Sellepärast on mikroobide jälgimine missiooni ajal väga oluline.

Teadusuuring ilmus ajakirjas Microbiome.