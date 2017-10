Galerii: Šotimaa vanim aasta läbi püsiv lumehang sulas ära

Sfinksina tuntud lumelaik Garbh Choire Mor’is on kõige pikaealisem lumelaik Šoti mägismaal. Viimati sulas piirkonna ronijate ja matkajate seas hellitavalt kogun «Šotimaa liustikuks» kutsutud lumeväli täielikult aastal 2006. See tähendab, et möödunud nädalavahetusel sulanud viimased lumekihid olidki 11 aastat vanad.

Sulamise põhjuseks peab kohalik lume-ekspert Iain Cameron möödunud aastate leebeid ja lumevaeseid talvesid. Samal põhjusel jäi sel suvel esmakordselt 11 aasta jooksul lumekatteta ka Briti saarte kõrgeim mägi Ben Nevis.

Samamoodi oli möödunud talv väga raske Šotimaa mäesuusakeskustele. Positiivsema külje pealt tähendas leebe talv Šotimaa Laviinide Infoteenistuse andmetel aga vähemaid lumelaviine.

Enne on Sfinks teadaolevalt sulanud aastatel 1933, 1953, 1959, 1996, 2003 ja 2006.