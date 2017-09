Merivälja «UFO-objekti» värske analüüs kinnitab – sulami valmistaja oli inimene

Püriidi tükid TTÜ Geoloogia Instituudi kogus. / Kaur Maran

«Merivälja moreenikihi all lasuvad nimelt kambriumi liivakivid, kus on palju ilusaid püriidi konkretsioone. Enamasti püriiti kivi kujul ei leidu, kuid selles piirkonna lähistel on ka avamus, kus paiknevad Kallavere ja Türisalu kihistu kivimid. Nende kahe piiril moodustab püriit liivakivi peale aga tõepoolest tugeva kihi, millest läbi kaevamine võib nõuda märkimisväärselt jõudu. See kivim on aga niivõrd tavaline, et kui seda seal ei oleks, peaks ehk tõesti küsima, ega UFO’d seda minema viinud,» ütles Hints.

Seega ei ole kahtlust, et Hõbekuuse tänaval võis tõepoolest mõni tugevam metalne kiht ette tulla, kuid tõenäoselt pidi seal tegemist olema just nimelt suure püriidisisaldusega kihiga. Tõenäoselt kaevas Mitt need ka kokku, kuid ajas enam kui kümme aastat hiljem segi mujalt kokku korjatud materjalidega ning esitleski tollastele teadlastele terasevalmistamise toorainet maapõue kivimi pähe.

/ Gennadi Baranov / TTÜ Geoloogia Instituut

Tänapäeval ei kestaks segadus kaua

Nagu selgitas proovid läbi viinud doktorant Siim Pajusaar, olid tollased analüüsimeetod mõnevõrra vähem täpsed, kuna kasutatud spektraalanalüüsi puhul oli mõõtmisega saadud andmete interpreteerimine täielikult inimese teha, tänapäeval teeb selle töö aga ära arvuti ja nii on vähem ruumi inimlikeks eksimusteks ja ebatäpsusteks. Kõige suurem veaoht on just seotud just just analüüsitavas proovis sisalduvate elementide sisalduse määramisega, mida hinnati vana meetodiga suuresti silma järgi ja nii võis viga olla koguni 50 protsenti.

Tehtud analüüsi tulemused olid Pajusaare hinnangul aga igati ootuspärased.

Uute meetodite täpsus ja kiirus on sedavõrd palju parem kui 1980. aastatel, et kui peaksime täna samalaadse väidetava maavälise materjali tükiga kokku puutuma, siis jääks segadust vaid väga lühikeseks ajaks.

«Võime öelda, et kui selline olukord peaks tõesti tekkima, siis teeksid uurimisinstituudid kõik vajalikud analüüsid ära juba esimese kahe päevaga. Sõidaksime kohast georadariga üle ja igasuguse segase jutu ajamiseks jääks vaid ehk päev,» ütles Hints.

Ka leitud ferrokroomitüki lähemaks uurimiseks on olemas täpsemad uued meetodid. Kuigi selle kokkusulatamise aega otseselt määrata ei saa, peaks selles sisalduvate elementide järgi olema võimalik määrata, millisest maardlast see pärineb, ning selle kaudu ka aega täpsustada.

