Norras tuli päevavalgele 10 000 aasta vanune kaljujoonis

Kaljujoonise avastas pensionil olnud geoloog Ingvar Lindahl Nordlandi maakonnast Efjordeni fjordist, vahendab Norra rahvusringhäälingu (NRK) uudisteportaal. Paati kujutav kaljujoonis on pisut üle nelja meetri pikk.

Analüüsitulemused näitasid, et kaljujoonis pärineb 10 000-11 000 aasta tagusest ajast. Vanus dateeriti veetaseme muutumise järgi. Kiviajal oli seal veetase võrreldes tänapäevaga tunduvalt kõrgem.

Arheoloog Jan Magne Gjerde sõnul Tromsø ülikoolist, on tegemist väga olulise leiuga, sest see on ilmselt vanim kaljujoonis, millel on kujutatud paati.