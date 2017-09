Elon Musk avaldas kuu-baasi ja uue Marsi-missiooni plaanid

Kuigi Muski hiljutine meelemuutus Marsile lendamise osas võis jätta mulje nagu oleks punane planeet visionäärist ettevõtja prioriteetide seas madalamale kohale langenud. Hiljuti Adelaide’is toimunud Rahvusvahelisel Aeronautika Kongressil teatas Musk aga juba uutest eesmärkidest, mille seas on ka Kuu-baasi rajamine ja Marsi-missioon aastal 2022.

Mõlema saavutamiseks plaanib SpaceX ehitada uue raketi nimega BFR. Inglisekeelses akronüümis tähistab B sõna «Big» ehk «suur» ning R raketti. Tähekombinatsiooni keskmise liikme tähendust ettevõte otseselt välja ei ütle.

On teada, et uus raket tuleb siiski väiksem kui möödunud aastal samal üritusel välja kuulutatu. Kui möödunud aastal välja kuulutatud raketi kandevõime pidi olema 300 tonni, siis uuel on see vaid 150 tonni, kuid ka see on võimsam kõigist ameeriklaste praegu planeeritavatest kosmoserakettidest.

Pikemas perspektiivis loodab Musk vahetada uue mudeliga välja kõik seni kasutuses olevad raketid, seal hulgas ka Falcon 9 ja Falcon 9 Heavy. Selleks vajaliku rahastus loodetakse saada Rahvusvahelise Kosmosejaama teenindamisest ja satelliitide orbiidile lennutamisest.

Esimese BFRi Marsile saatmise ajaks prognoosib SpaceX aastat 2022, kaks aastat hiljem peaks punasele planeedile jõudma aga juba neli raketti, neist kaks mehitatud. Marsil maandumiseks kasutab uus suur rakett samalaadset retromootorite süsteemi nagu ka Falcon 9. Erinevalt varasematest rakettidest ei ole BFRil aga «jalgu» ning nende asemel maandub see samadele tugedele, millel seisab ka õhkutõusu ajal.

Uue raketi ühe eelisena näeb Musk ka võimalust kasutada seda kiirreiside korraldamiseks Maal. Kosmiliste lendude korral peaks nii olema võimalik lennata näiteks New Yorkist Shanghaisse 39 minutiga.

Esimese BFRi ehitustööd algavad tõenäoselt juba 6 kuni 9 kuu jooksul.