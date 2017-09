Eesti teadlaste kuraditosin tõenduspõhist nippi, kuidas päästa maailm

Enamik meist nõustub, et eluslooduse mitmekesisuse säilimine ning puhas loodus on väga olulised. Enamasti mõtleme sellele aga hajameelselt, muuseas, pidades probleeme loodusega üksikisiku jaoks liiga suureks. «Mida mina siin ikka muuta saan?» on väga levinud arvamus.

Selle artikliga tahame selle väärarusaama kummutada. Esiteks, just tarbijate, üksikisikute käes on võti tootjate ja poliitikute mõjutamiseks. Kui meie keskkonnavaenulikku kraami ei tarbi, ei ole ka seda mõtet lettidele tuua. Teiseks, elurikkust saab suurendada isegi väikeste sammudega, rajades looduslikele liikidele sobilikke mikroelupaiku või toitumisvõimalusi. Kui igaüks meist loob oma koduaias või kogukonnaruumis võimalused elurikkusele, siis see elurikkus ka sinna tuleb – olgu piirkonnaks kasvõi üksainus aiake või peenar.

Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et loodust hoides ja looduse mitmekesisust kaitstes loome tegelikult ka endale sobivama elukeskkonna. Meie oleme osa loodusest, osa elurikkusest. Ja looduskaitse ei ole mitte inimtegevuse piiramine, vaid inimestele eluks sobiva keskkonna ja normaalsete elutingimuste (puhas õhk ja vesi, toit) säilitamine. Ei maksa arvata, et tingimused, mis ülejäänud loodusele ebasobivad on ning elurikkust hävitavad, on kuidagi inimliigile tervislikud ja head, eriti pikemas perspektiivis. On selge, et inimese jaoks jääb inimene alati kõige olulisemaks, kuid oluline on mõista, et loodust ja maailma päästes päästamegi me eelkõige iseennast.

Seetõttu lähtuvad kõik siin artiklis välja toodud nipid ka inimese omakasust. Mis võiks olla parem maailma paremaks muutmisest enda elu samal ajal mõnusamaks, tervislikumaks ja ilusamaks muutes?

Iga inimese elu ja võimalused on erinevad, seega suhtuge ka alltoodusse kui soovitustesse, mitte kategoorilistesse käskudesse-keeldudesse. Punktid, mis teie elu paremaks muudavad ja samal ajal loodust hoiavad, püüdke aga kindlasti oma igapäevaellu integreerida.

1. Vähenda pakendite kasutamist, taaskasuta ja töötle ümber

Otsi üles oma kodule lähim pakendikonteiner ning vii pudelid pudeliautomaati. Sorteeritud prügi on tooraine uutele toodetele ning aitab kokku hoida nii materjale kui ka energiat. Osa plastikpakendeid on sobilikud põletamiseks ja taaskasutamiseks (juhend), osa mitte. Hoia silma peal biolaguneva plastiku tootmise arengutel kasutades teaduspõhiseid infoallikaid. Võta poodi kaasa poekott ja kasuta korduvkasutatavaid kotte puu- ja köögiviljade ostmisel (vt nt Hugbag). Väldi kaupu, mis on liigselt pakendatud. Osta pudelivee asemel korduvtäidetav veepudel ja täida seda võimalusel kraanist – suures osas Eestist on kraanivesi hea kvaliteediga. Las kohvimüüja valab joogi kaasa võetud kruusi ning täida pesuvahendi pudelit poodides, kus seda saab täita. Loe ka siit pakendivaba elu võimalikkuse kohta.

Eesti päritolu konservikarp Georgias, Kazbeki mäe nõlval enam kui 3000 meetri kõrgusel. Prügi ei tunne riigipiire. / Randel Kreitsberg

2. Tarbid vähem, maksad vähem, toodad vähem prügi

Ole valvel kiiresti rämpsuks muutuvate esemete suhtes! Ära kasuta ühekordseid joogikõrsi, kohvitopse, kiirmoodi. Piknikule päris kruuside-taldrikute kaasavõtmine ei ole oluliselt tülikam kui tüütutelt läbivettinud papp- või plasttaldrikutelt söömine (ja oma lemmik-kruusi peos hoides on lõkke ääres istumine suurem elamus kui plasttopsiga). Ära võta vastu tasuta plastikust rämpsu (nagu lastele poe- ja söögikettide poolt toodetud «mänguasjad»), mis peale esimest vaimustust vedelema jäävad ja peagi prügikasti rändavad. Plastikureostus on üha kasvav probleem maailmameredes ning paljude mereloomade kõhud on plastikut täis. Merelinnud toovad värvilisi plastitükke toiduks oma poegadele, pidades seda söödavaks kraamiks! Merest püütud kalade kaudu jõuab pisikesteks mirkoplastitükkideks lagunenud plastik ringiga tagasi ka inimeste toidulauale. Plastikukasutuse vallas ootavad Zooloogid 2.0 autorid riigi poolt konkreetseid otsuseid ja samme plastiku kasutamise reguleerimisel!