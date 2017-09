4000 aasta vanusest hauast leiti lisaks inimluudele veel midagi eriti kummalist

Arheoloogid arvavad, et koivalised pandi kaasa selleks, et mahamatetu saaks neid hauataguses elus süüa, kirjutab Live Science.

Kõne all olev haud leiti Jeruusalemmast ühest pronksiaegsest matmispaigast. 2014. aastal tuli seal päevavalgele kuuskümmend kaljusse raiutud matmiskohta. Ühes kinnises hauas oli lisaks inimluudele ka hulgaliselt keraamilisi kausse ja purke. Kui tugineda nende stiilile, pärineb arheoloogide sõnul haud keskmisest pronksiajast ehk umbes 4000 aasta tagusest ajast.

Ühes keraamilises anumas oli peidus üheksa kärnkonna, kelle pead olid maha raiutud. Shua Kisilevitzi sõnul, kes on sealsete väljakaevamiste üks juhtidest, on raske öelda, millist rolli need omal ajal täpselt mängisid. Ilmselt olid neil aga matmisrituaalis oma osa.

Võimalik on ka see, et neil oli lihtsalt praktiline eesmärk, tol ajal oli kombeks panna matetutele kaasa erinevaid esemeid ja toitu hauataguse elu tarbeks.

Surnukeha juurde pandud kärnkonni on leitud varem veel Põhja-Iisraelis asuvast pronksiaegsest hauast.