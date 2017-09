Neuroteadlane: hariduses on ees ootamas aju-uuringutel tuginev revolutsioon

Thomas tõdes ERR Novaatorile antud intervjuus, et aju funktsioneerimise uuringute tulemused tõotavad uut revolutsiooni hariduses, aga ta ei saa lubada kui kiiresti see revolutsioon kohale jõuab.

Neuroteadlase sõnul toimivad meie aju erinevad osad erinevalt ning nende osade töö mõistmine võimaldab meil ka oma õppemetoodikat muutes asju paremini talletada, meelde jätta.

See ei tähenda Thomase sõnul aga seda, et neuroteadlased lähevad õpetajatele ütlema, kuidas nad peaksid enda tööd tegema: «Pigem anname nõu, milliste meetoditega on üht või teist infot mõistlikum edasi anda, et see jääks paremini meelde.

