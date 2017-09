Seitse põnevat teadustööd, mille on kirjutanud kuni 20-aastased noored

Nii-öelda tehisintellekti võib tänu võimsate arvutite taskukohasemale hinnale leida tänapäeval varasemalt mõeldamatutes kohtades. HTL Welsi Florian Cäsar ja Michael Plainer on projektiga «Sigma – Kuidas arvutid õpivad?» seadnud eesmärgiks levitada tehisintellekti, et see oleks kõigile kättesaadav ja mõistetav.

Sigma on intuitiivne moodulsüsteem, mis on võimeline automatiseerima peaaegu kõiki rakendusi, mis tavaliselt vajavad inimtaipu; süsteem on vabalt kättesaadav, tasuta ja sobib igaks eesmärgiks. Sigma abil saavad nii eelneva kogemuseta tudengid kui ka professionaalid realiseerida uuenduslikke ideid, teha teineteisega vahetut koostööd ja õpetada arvutitele vaid näidete põhjal keerulisi suhteid.

Cäsar ja Plainer võitsid Euroopa noorte teadlaste konkursil kolmanda preemia ja 3500 eurot.

7. Yana Zhabura (17) – Ukraina; «Kolmjalgmanipulaatori tehnilise võimekuse parandamine» (Enhancement of technical capabilities of delta robot).

Roboteid kasutatakse erinevates eluvaldkondades; manipulaatorid võimaldavad eelkõige inimesi ohtlikest tootmisprotsessidest ja rutiinsest tööst kõrvale jätta. Tähtis on arendada uut tüüpi manipulaatoreid, mis suudaks tõhusamalt töötada.

Selle projekti käigus loodud manipulaatori prototüüp on kolmjalgmanipulaatori täiustus. Arendatud prototüüp erineb olemasolevatest konstruktsioonidest, sest instrumenti saab nii liigutada kui pöörata; sellel on võrdlemisi lai tööpind ja suur töökiirus, mille tagab liikuva osa üsna lihtne ehitus. Välja on töötatud prototüübi võimalusi demonstreeriv tarkvara ja selle kinemaatika matemaatiline mudel. Prototüübist lähtuvalt ehitatud robotit saab kasutada paljudeks otstarveteks

Zhabura võitis Euroopa noorte teadlaste konkursil teise preemia ehk 5000 eurot

Euroopa noorte teadlaste konkursist võttis sellel aastal osa 146 õpilast 38st riigist 89 uurimistöö ja -projektiga. President Kersti Kaljulaid ütles eile Estonia kontserdisaalis peapreemiaid üle andes, et usub teadusesse, mis on suunatud inimeste ja ühiskonna hüvanguks. «Ma usaldan oma lapsed ja lapselapsed teie teadmiste hoolde ja loodan, et teie kui tuleviku teadlased seisate inimkonna eest ja hoiate meie planeeti elukõlbuliku ning turvalisena». Välja anti 9 rahalist preemiat (3×3500, 3×5000 ja 3×7500€) ja hulgaliselt teadusasutuste välja pandud eripreemiaid. Võitjate nimekirja leiab SIIT! Eesti esindajateks olid selleaastase õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad: Brita Laht Saaremaa Ühisgümnaasiumist, Anni Britta Pajoma Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist ja Jasper August Tootsi Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Loe Pajoma ja Tootsi teadustöödest lähemalt Tartu Postimehes ilmunud artiklist. Eesti õpilased on konkursil osalenud alates 2002. aastast. Põhipreemiad on koju toonud Margus Niitsoo (Tallinna Reaalkool, 2005), Anna Maria Punab (Hugo Treffneri Gümnaasium, 2012) ja Katariina Kisand (Hugo Treffneri Gümnaasium, 2015). Eripreemiate võitjaid on olnud Eestist üheksa: Liina Saar (2002), Hillar Liiv (2007), Kristina Aare (2009), Martin Talvik, Kristiin Resik ja Mari Liis Pedak (2013), Tatjana Punger (2014), Katariina Kisand (2015) ning Kristjan Kongas (2016).