Austraalia loob oma kosmoseagentuuri: millised kosmoseagentuurid on suurima eelarvega?

Austraalia kosmosetööstuses on palgal umbes 11 500 inimest, kuid oma kosmoseagentuuri neil ei ole, kirjutab BBC News.

Riigi tööstusministri Michaelia Cashi sõnul on ülioluline panna Austraalia teenima ülemaailse kosmosetehnoloogia arengu pealt. Valitsus kavatseb avaldada kosmoseagentuuri puudutavad üksikasjad sel nädalal Austraalias Adelaide’is toimuval rahvusvahelisel astronoomiakongressil.

Kosmoseagentuur on riigiasutus, mis tegeleb kosmosevaldkonna edendamisega. Eestile lähimatest riikidest on kosmoseagentuur olemas Rootsil, Venemaal, Taanil, Poolal ja Leedul. Eesti ja paljud teised Euroopa riigid on ühinenud koostööleppe kaudu Euroopa Kosmoseagentuuriga (EAS).

Vaid kahel riigil Hiinal ja USAl on praegu olemas iseseisev mehitatud kosmoselendude võime. Rahvusvahelise koostöö kaudu on selleks võimelised veel ka Venemaa Roskosmos ning ESA. Suurima eelarvega kosmoseagentuurid on NASA (13,5 mld eurot), Roskosmos (4,2 mld eurot) ja ESA (3 mld eurot), neile järgnevad Prantsusmaa Rahvuslik Kosmose Uurimise Keskus (CNES, 1,9 mld eurot), Jaapani Kosmose Uurimise Agentuur (JAXA; 1,9 mld eurot) ning Saksa Õhu- ja Kosmoselennunduse Keskus (DLR, 1,45 mld eurot).

Allikas: Eesti Kosmosebüroo