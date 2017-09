Kui suur on Nobeli preemia rahaline auhind pärast auhinnafondi suurendamist?

Nobeli auhinnaga kaasneb kuldmedal, diplom ja tšekk. 2012. aastal teatas Nobeli auhinna fondi haldav Nobeli Fond, et 10 miljoni krooni suurust auhinda (mida saadi 2001. aastast saati) tuleb vähendada kaheksale miljonile. Nüüd on fondil plaanis rahalist preemiat ühe miljoni krooni võrra tõsta ehk auhinna suuruseks on üheksa miljonit Rootsi krooni, vahendab AFP.

Fond kaotas 2008. aasta majanduskriisi tõttu oma väärtusest rohkem kui 20 protsenti. Fondijuhtide sõnul on olukord aga nüüdseks stabiliseerunud.

Nobeli auhinnad jagatakse alati välja 10. detsembril rootslasest keemiku, töösturi ja dünamiidi leiutaja Alfred Nobeli (1833–1896) surmapäeval.

Nobel pärandas testamendiga suurema osa oma varast sihtasutusele, mis annab viies valdkonnas rahalise auhinna omal alal suurima panuse andnud inimesele. Esimesed preemiad anti välja 1901. aastal. Majanduspreemia asutas 1969. aastal Rootsi keskpank.