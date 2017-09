Maailmakuulsa mänguasjatootja õnnetusi täis minevik ehk kuidas loodi legoklotsid

Taani kõige kuulsam eksportkaup on ilmsed legoklotsid – ainuüksi 2016. aastal müüs ettevõte LEGO üle 75 miljardi pisikese plastikklotsi. Paljud aga ei tea, et 85-aastasel legoklotse tootval ettevõttel on olnud väga keeruline minevik.