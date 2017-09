Galerii: lapsed käisid haiglas oma kaisuloomi ravimas

Tartu ülikooli kliinikumi lastekliinikus asunud kaisuloomahaiglat külastades said lapsed kirjeldada enda kaisulooma tervisemuret ja üheskoos Tartu ülikooli arstitudengitega nuputati välja mänguloomale parim ravi. Suurem osa lemmikutest ilma nähtava ravimistunnuseta, olgu selleks siis side, kips või plaaster, haiglast ei lahkunud.

Haigla peakorraldaja Julia Pintšuki sõnul said lapsed teha arsti külastamise mänguliselt läbi ja sündmuse eesmärk oli vähendada arsti juures käimise hirmu.

«Kaisuloomahaigla on sündmus, mille eesmärk on vähendada laste hirmu haiglate ja seal töötavate arstide ning õdede ees,» rääkis Pintšuk. Pintšuk lisas, et tõbesid, mis kaisuloomi vaevavad on erinevaid. Näiteks ühel kaisuloomahaiglat külastanud kaisukarul oli jäänud süda seisma – koheselt algas kiire tegevus, et patsiendi elu päästa.

«Kõige rohkem läksid hinge need lood, kus lapsed oma lühikese elu jooksul läbi elatud nukraid sündmusi läbi kaisulooma esitlesid. Kaisuloomahaigla annab lastele võimaluse ennast vabalt väljendada ja näha, et neid hirmutava haiguse puhul saavad arstid neid nende mures aidata,» möönis kaisuloomahaigla peakorraldaja.

Sellel aastal oli osalejatel võimalik kaisuloomahaiglat külastades sisse astuda ka hambaarstikabinetti. Pintšuki sõnul ei ole hambaarsti tegevus nii nähtav ning töövahendid võivad laste jaoks esmapilgul hirmsad tunduda.

«Kabinetti külastades ei pea ükski laps kartma ise hambaarstitooli istumist, sest arstide poolt kaasa võetud hammastega käpiknukkude peal, on hoopis lastel endal võimalik hambaarstitööd katsetada. Külastajad saavad uurida käpiknukkude hammastes auke ja proovida neid seejärel ise plommidega parandada,» tutvustas ta.

25.-29. septembrini aset leidev Teadlaste Öö festival toimub juba 12. korda ning selle raames toimub rohkem kui 900 erinevat teadussündmust üle Eesti.