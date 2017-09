Kuul elamine ei pruugi paarikümne aasta pärast enam ulmeline olla

Kosmose koloniseerimisest on räägitud juba mõnda aega ja eelmisel nädalal Riias toimunud Euroopa planetaarteaduste kongressil tuli see jälle teemaks.

Bernard Foingi, Euroopa kosmoseagentuuri alalise kuubaasi plaani esindaja sõnul on ESA kavatsus täiesti teostatav. Ta selgitas, et inimkond võiks kõigepealt püsivalt kanda kinnitada Maa tehiskaaslasel ning seejärel laieneda Kuule, vahendas rahvusvaheline uudisteagentuur AFP reedel.

Juba 2030. aastaks võiks Foingi sõnul elada Kuul asuvas külas umbes 6–10-liikmeline meeskond, mis koosneb teadlastest, tehnikutest ja inseneridest. 2040. aastaks võiks püsielanike arv Kuul suureneda juba saja inimeseni. «2050. aastaks võiks elanike arv tõusta juba tuhandeni… Vaimusilmas võib kujutada ette juba sedagi, kuidas meeskonnaliikmete perekonnad uues elupaigas ühinevad,» ütles Foing AFP-le. Samuti võib tema sõnul tulevikus olla võimalik Kuul sündida.

Uus võimalik koostöö

Lätis toimunud kongressil oli päevakorras ka see, kas Rahvusvahelise Kosmosejaama (esimesed moodulid viidi orbiidile 1998. aastal), mis asub praegu Maa-lähedasel orbiidil, saaks asendada püsiva Kuu kolooniaga. Kosmosejaama kasutusiga lõppeb nimelt umbes 2024. aastal.

Maa suurima tehiskaaslase ehk Rahvusvahelise Kosmosejaama on ühiselt rajanud paljud riigid. ESA peadirektori Jan Woerneri sõnul võiks Kuule küla rajamine olla järgmine samm kosmosekoostöös.

Hoolimata sellest, et teadlased ja ärihuvidega tulevikku vaatajad on plaanist väga huvitatud, on poliitikud pigem selle vast. Just see tõmbabki asjaosaliste sõnul Kuu-küla ideele kriipsu peale.

Läti Ülikooli füüsiku ja Kuu ühist uurimist propageeriva projekti (International Lunar Decade) juhi Vidvuds Beldavse sõnul valmistab see, et maailma tippliidrid ei ole asjast huvitatud, pettumuse. Tema arvates võib nende arvamust muuta aga see, kui demonstreerida Kuul leiduvaid maavarasid.

Üks Kuu potentsiaalseid ressursse on tema sõnul näiteks Heelium-3, mis on Maal haruldane, kuid Kuul laialt levinud. Seda saaks kasutada termotuumareaktori kütusena. Peamine sihtmärk on aga Kuu kraatrites leiduv vesi, mille saaks eraldada vesinikuks ja hapnikuks. Kui need kaks kokku segada, saaks seda kasutada raketikütusena.

Ekspertide arvates võikski tulevik näha välja nii, et riiklikud kosmoseagentuurid, kelle majanduslikud võimalused on tihti piiratud, teevad erasektoriga koostööd, müües ettevõtetele Kuu ressursse.

Elu Kuul ei ole lihtne

Juhul kui toimuks mõni tohutu loodus- või inimtekkeline katastroof, oleks Kuul asuv koloonia muidugi suurepärane pelgupaik. Füüsik Christiane Heinicke sõnul tuleb arvestada aga ka sellega, et elamistingimused seal on tegelikult karmid.

Heinicke veetis kogu aasta Hawaiil asuvas matkitud Marsi baasis – sealsed elamistingimused olid väga sarnased sellega, mis ootaksid ees mõnel planeedil peale Maa või siis Kuul. Heinicke rääkis AFP-le, kuidas harjuda tuleb nii üksluise kivise maastikuga kui ka teadmisega, et kunagi ei saa tunda oma nahal päikesepaistet ega oma meeskonnakaaslastest eralduda.