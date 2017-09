Teadusuuring: juba beebid mõistavad, et raske töö tasub end ära

Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi (MIT) teadlaste uuring näitas, et need beebid, kes vaatasid, kuidas täiskasvanu murdis kahe erineva ülesande lahendamisel pead enne edukat lahendamist, pingutasid oma ülesande lahendamisel rohkem, kui need, kes seda eelnevalt ei näinud, kirjutab Medical Express.

Uuring tõi välja, et lapsed mõistavad, et raske töö tasub end niiöelda ära juba pärast paari näidet. Kaua see mõju aga kestab, pole teada. Eksperimendis osalesid 15-kuu vanused lapsed.

MIT kognitiivteaduse professori Laura Schulzi sõnul tunnevad lapsevanemad tihti survet varjata oma laste eest millegis läbikukkumist – pigem tahetakse näidata, et neil õnnestub kõik mängleva kerglusega. Schulzi sõnul võiks see eksperiment lapsevanematele näidata, et põrumises ja uuesti proovimises ei ole midagi halba. Oluline on näha vaeva ja oma eesmärk lõpuks saavutada.

Uuring ilmus ajakirjas Science.