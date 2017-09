Eesti ja Poola uurivad legendi Lembitu pea kohta

21. septembril möödub 800 aastat Madisepäeva lahingust, kus langes legendaarne eestlaste juht Lembitu.

Seina sõnul on Lembitu pea sattumine Poolasse loogiline. "Kui 1237 Mõõgavendade ordu liideti Saksa orduga, siis mingi aja pärast koliti ordu peakorter praegusele Poola alale Malborki ja on väga tõenäoline, et teatud reliikviad või trofeed võeti kaasa," selgitas Sein.

Nõunik märkis, et eestlastele on otsingutel väljakutseks suur Poola riik, kus on väidetavalt üle viie tuhande muuseumi.

