Millised loomad on väljasuremisohus?

Uuringu juhtivautor William Ripple, kes on silmapaistev ökoloogia professor USAs Oregoni osariigi ülikoolis, võttis koos kolleegidega USAst, Austraaliast ja Šveitsist vaataluse alla rohkem kui 25 000 selgroogse looma kehamassi ja väljasuremisriski, kirjutab Science Daily. Maailma Looduskaitseliidu punase nimestiku andmetel ähvardab neist 4400 väljasuremisoht.

Selgus, et väljasuremine ei ohusta ainult suuri loomi, nagu varem peamiselt arvati, vaid tavapärasest suuremas ohus on ka suuruseskaala kõige väiksemad esindajad.

Suuri ja raskekaalulisi loomi nagu näiteks elevante, lõvisid ja ninasarvikuid jääb järjest vähemaks aktiivse küttimise pärast. Pisikesi loomi ohustab aga enim metsalangetamine ja reostus.

Professor Ripple’i sõnul tuleb edaspidi pöörata suuremat tähelepanu ka väiksematele loomadele, keda ähvardab väljasuremisoht, sest varem on põhirõhk läinud loomariigi suurematele esindajatele.

Teadusuuring ilmus ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences.