Kliimasoojenemine jätkub: 2017 teeb koos eelnevate aastatega tõenäoselt kübaratriki

Möödunud juunikuu jääb kliimamõõtmiste ajaloos globaalse keskmise temperatuuri poolest kolmandale kohale ning prognoosid näitavad, et käesolev aastagi tõuseb 2016. ja 2015. aasta järel kõige soojemate aastate lõikes kolmandaks, näitavad USA Ookeanide ja Atmosfääri Administratsiooni NOAA mõõtmisandmed.

Sellised andmed näitavad jällegi, et lootus hoida globaalset soojenemist Pariisi kliimaleppes kokku lepitud 2 kraadi (üle tööstuspöörde-eelse keskmise) piires on praeguseks juba minetatud.

Juuni temperatuur oli 0,82 kraadi üle 20. sajandi keskmise, kusjuures seda taset on ületanud juba 41 juunikuud järjest. Võrduseks oli juunikuu rekord 2016. aastal, mil keskmine temperatuur tõusis 0,92 kraadi üle 20. sajandi keskmise. 2015. aastal oli sama näitaja 0,89.

Möödunud nädalal avaldas oma kliimamõõtmiste andmed ka NASA. Kuigi üldpildis on kahe agentuuri tulemused kooskõlas, on siiski ka mõningaid metoodikas tulenevaid vigu, mistõttu jääb möödunud juuni NASA pingereas neljandale kohale ja 1998. aasta soe juuni kolmandale.

NASA kliimateadlase Gavin Smithi prognoosi järgi tõuseb 2017 kuumemate aastate nimistus tõenäoselt teisele kohale. Koht esikolmikus on aga garanteeritud.

With update to Jun, 2017 will almost certainly be a top 3 year in the GISTEMP record (most likely 2nd warmest ~57% chance). pic.twitter.com/jiR6cCv1x8