T-Rex sai konkurendi – Madagaskarilt avastati tonnine noasuuruste hammastega ürgmurdja

Liigi nimi pärineb Madagaskaril räägitavast malagasi keelest ja tähendab konkreetselt «hiiglaslikku sisalike eellast Salakavast». Tema pikkus oli ligikaudu kuus meetrit ja laius lähenes kahele, tema hambad olid aga suured nagu pussnoad.

Hiiglasliku ürgse maismaa-krokodilli ja tänapäeva inimese suuruse võrdlus. / Marco Auditore / SWNS / Scanpix

Uuringu autorid Cristiano Dal Sasso (paremal) ja Simone Maganuco (vasakul) / Giovanni Bindellini / SWNS / Scanpix

«Aga muidugi oli see ootamatu avastus! Me ei oleks osanudki kesk-Juurast sellist hiiglast leida. Alguses olid meil vaid mõned üksikud hambad, nüüdseks oleme aga suutnud juba terve tonni kaalunud õudse kiskja rekonstrueerida,» ütles Popular Science’ile uuringu autor Cristiano Dal Sanno.

Teadlasi uue dinosauruse teele suunanud koljutükid leiti varastel 2000ndatel, kuid tõsisemate järelduste tegemiseni võimaldas minna alles see, kui ühest olemasolevast teaduskogust suudeti tuvastada sama liigi jäänuseid. Olemasolevatest tükkidest tehti 3D-jäljendid, mida kokku sobitades saadi taasluua juba looma kolju.

Avastatud dinosauruse lõugade rekonstruktsioon. / Giovanni Bindellini / SWNS / Scanpix

Rekonstrueerimise tulemused näitasid, et tegemist võis olla krokodillide alamseltsi Notosuchia vanima eellasega. Hiigelkrokodill valitses Madagaskarit ligi 165 miljonit aastat tagasi, kui saar oli alles Aafrika mandrist eraldumas. Tema hiiglaslike hammaste sakiline ehitus on tunnistus tema toitumisharjumustest – tõenäoselt olid tema peamiseks saagiks suured pika kaela ja kerega taimtoidulised sauropodid. Hambad ise on seejuures sakilisemad ja teravamad kui kuulsal Tyrannosaurus rex’ilgi. Dal Sasso hinnangul ei olnud sellisel loomal saare peal erilisi looduslikke konkurente ega vaenlasi.

/ Fabio Manucci / SWNS / Scanpix

Uue liigi tuvastanud paleontoloogide jaoks oli looma suurus suurimaks üllatuseks – enamus krokodillaste alamklassi Notosuchia liikmetest on ubes koera suurused ja selle rühma varaseimast esindajast oleks teadlased oodanud veelgi väiksemaid mõõtmeid. Lisaks on teised teadaolevad Notosuchia’id veelise või vähemalt poolveelise eluviisiga, avastatud eellane aga täielikult maismaa loom. Nüüd peavad uurijad seisma silmitsi tõsiasjaga, et tõenäoselt on meil nende loomade varasest mitmekesisusest teadmata veel palju rohkemgi kui praegu arvata oskame.

Avastatud dinosaurust kirjeldav teadusartikkel ilmus ajakirjas PeerJ.