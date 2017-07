Vaata: NASA avaldas esimesed fotod Antarktikast lahti murdunud hiigel-jäämäest

Piltidel on selgelt näha, kuidas šelfiliustikust eraldunud jäämägi ülejäänud jäämassist vaikselt eemale triivib. Jäämäge Larsen C liustikust eraldava lõhe areng oli juba aastaid teadlaste tähelepanu all, kuni möödunud nädala neljapäeval kinnitati, et viimanegi jäämasse ühendav sild on murdunud ja sündinud on üks suurimatest teadaolevatest jäämägedest.

Praegusel aastaajal ei ole Antarktikast piltide tegemine samas kuigi kerge, kuna lõunapoolusel valitseb polaaröö, mis on omakorda veel pilvedega kaetud. Seetõttu on ka saadud pildid tehtud radari või infrapuna-sensoritega, et näha seda, mis tavasilmale nähtamatuks jääb.

/ NASA

NASA Aqua satelliit tegigi 12. juulil ühe esimestest piltidest uue jäämäe kohta, kasutades selleks jää ja lahtise vee temperatuuride erinevusi tabavat kaamerat.

Hetkel näitavad seire tulemused, et jäämägi käitub ootuspäraselt. Prognooside kohaselt peaks ta lähiajal triivima tuulte mõjul vaikselt mööda mandri serva.