Jäämees Ötzi kirve päritolu viitab ulatuslikule eelajaloolisele kaubandusvõrgule

1991. aastal avastatud Ötzi on üks maailma kuulsamatest inimjäänustest, kuna Itaalia alpide jahe kliima oli teda säilitanud nii täielikult, et säilmete põhjal on juba rekonstrueeritud nii ta dieet, hääl kui ka DNA. Nüüd aga tuleb välja, et surnukeha juures olnud kirve pronks pärines Alpides ligi 500 kilomeetrit tänapäeva Toscana piirkonnast.

Kas Ötzi sai kirve endale valmiskujul või tegi ta tera kätte kaubeldud pronksist ise, ei ole veel teada, kirjutavad Padua Ülikooli teadlased ajakirja PLoS One juulikuu numbris.

Peamiselt vasest tehtud kirves sisaldab muu hulgas ka väikestes kogustes pliid, arseeni ja hulka teisi keemilisi ühendeid, mistõttu olid teadlased varem oletanud, et kirve pea materjal pidi pärinema Ötzi leiukohast ligikaudu 100 kilomeetri kaugusel asuvatest maardlatest. Uus analüüs tehti aga peenemate meetoditega, mis võtsid arvesse ka metallide isotoopset koostist ning nüüd näib, et metallid pidid pärinema hoopis mitusada kilomeetrit kaugemalt.

On teada, et Ötzi surma ajal ligi 5300 aastat tagasi oli pronksi tootmine Itaalias juba korralikult välja arenenud, seda eriti poolsaare keskosas. Kirve päritolu tuvastamine on nende hinnangul kinnituseks, et juba tollal olid piirkonnas olemas ulatuslikud kaubandusvõrgustikud, mis võimaldasid pronksil jõuda Toscanast Alpidesse.

