Video: vaata, kui suur on päikeseplekk võrreldes Maaga

Päikeseplekid on Päikese pinnal looduslikult esinevad laigud, mis tekivad, kuna nende pind on võrreldes ülejäänud Päikesega umbes 1000 kelvinit jahedam. Tegemist on küllaltki levinud nähtusega, mille põhjal hindavad teadlased Päikese aktiivsust – mida enam on laike, seda aktiivsem on ka täht ise.

Päikese aktiivsus toimib 11-aastaste tsüklitena ning kuna hetkel oleme lähenemas päikesemiinimumile, peaks plekke ka palju vähem esinema.

Enne selle pleki ilmumist oli Päike kaks päeva ilma ühegi laiguta. Kuigi kaugelt vaadates näib plekkide kogum vaid ebamäärase puruna, on laiud tegelikul hiiglaslikud ning neist suurim ületab läbimõõdult isegi Maad.

Vaata päikeseplekkide ja Maa võrdlust selles NASA avaldatud videos: