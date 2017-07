Kuu pinnalt korjatud tolm läheb oksjonil suure rahasumma eest müügile

Väikese koti hinnaks, mis sisaldab endas kuutolmu ja pisikesi kivitükke, on hinnanguliselt kaks kuni neli miljonit dollarit, kirjutab The Guardian.

Oksjonil, mis korraldatakse esimese kuureisi 48. aastapäeva puhul, läheb müügiks veel teisigi asju – näiteks Neil Armstrongi tehtud foto Kuu pinnal, kus on peal tema kaasmeeskonnaliige Buzz Aldrin. See läheb arvatasti müügiks umbes 4000 dollariga.

Inimesel, kes ostab endale kotikese kuutolmu ja kivikestega, tuleb arvestada aga sellega, et kuutolmu sisse hingamine on väga ohtlik. See võib tekitada nii hingamisteede põletikke kui soodustada vähi tekkimist. Vähemalt sellisele järeldusele jõudis rahvusvaheline uurimisrühm paar aastat tagasi, kirjutas ERR Novaator 2012. aastal.

Põhjus peitub kuutolmu koostises. Kuutolm ehk regoliit sisaldab nimelt klaasjaid osakesi, mis on tekkinud iidsete kokkupõrgete käigus. Meteoriidid pommitasid kuu pinda, kuni kivimid sulama hakkasid.

Isegi kõige peenemad tolmuosad on üllatavalt teravate servadega ja tekitavad inimesele tõsiseid nahakahjustusi.