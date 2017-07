Küsimus ajaloost: mida tähendab rastafari liikumine?

Rastafari järgijad peavad Etioopia keisrit Haile Selassiet (1892–1975) taassündinud Jeesuseks.

Rastafaristid usuvad, et mustanahalised on Aafrikast pärit Iisraeli hõim, kes on valgete poolt orjastatud ja kodumaalt ära viidud. Valgete eluviis ja kristlik kirik on nende arvates korrumpeerunud.

Etioopia keiser Haile Selassie I põlvneb nende uskumuste kohaselt kuningas Saalomonist ja Seeba kuningannast, ta on ühtaegu Jumal ning Lunastaja või tema taaskehastus, kes viib rastafarid tagasi Aafrika kodumaale.

Rastafarianismi väliseid sümboleid on üle võetnud ka erinevad läänemaailma subkultuurid. Enam levinud sümboliteks on Etioopia lipu värvid ja kanepilehe kujutis, samuti rastapatsid, reggae muusika jpm.

Allikas: History