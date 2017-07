Uuring: eakate varajane ärkamine on ilmselt välja kujunenud evolutsiooni käigus

Briti teadlased võtsid oma teadustöös vaatluse alla tänapäeva Tansaania kütt-korilased, kes elavad koos mitme põlvkonnaga – selline eluviis on väga arhailine ning sarnaneb meie esivanemate omaga.

Uuringutulemused näitasid, et hõimkonna liikmete unerütmide erinevused aitasid tagada selle, et keegi on alati 20-30-liikmelisest rühmast üleval ja peab valvet. Vanurid läksid magama nimelt varem kui noored, nad olid kergema unega ning ärkasid ka varem üles.

Uuringu autorid pakuvad oma töös välja, et noorte ja eakate erinevad unemustrid on ilmselt välja kujunenud evolutsiooni käigus turvalisuse tagamiseks.

Loe pikemalt ERR Novaatorist. Uuring ilmus ajakirjas Proceedings of the Royal Society.