Juno tegi esimesed lähipildid Jupiteri suurest punasest täpist

16 350-kilomeetrise läbimõõduga Suur Punane Täpp on pea sama suur kui kogu meie planeet. / NASA

Möödalennu käigus olid sisse lülitatud kõik Juno teadusuuringute instrumendid, mis kogusid hulga uusi andmeid, mille analüüsimine toob uusi teadmisi Päikesesüsteemis uurima planeedi kohta. Hetkel toimub piltide Maale edastamine ligi miljardi kilomeetri kauguselt ning lähipäevil võib oodata toorpiltide avaldamist.

«Inimesed üle maailma on juba mitu põlvkonda imetlenud Suut Punast Täppi. Nüüd saame esmakordselt näha, kuidas see lähedalt välja näeb,» ütles Juno juhtivteadur Scott Bolton.

Kõige lähemas asendis oli Juno planeeti katvate pilvekihtide ülaosast 3500 kilomeetri kaugusel, Suure Punase Täpi kohale jõudmise hetkel oli kõrguseks juba 9000 kilomeetrit.

Jupiteri Suur Punane Täpp on 16 000 kilomeetrise läbimõõduga tormisilm, mida vaadeldi esmakordselt 1830. aastal. Teadlaste hinnangul on ta eksisteerinud juba 350 aastat, kuid tänapäeval on tormisilm vaikselt kokku tõmbuma hakanud.