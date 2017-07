Uuring: kuues mass-väljasuremine juba toimub ja kiireminigi kui arvatud

Eelretsenseerituna Ameerika Teaduste Akadeemia Toimetistes ilmunud uuringu käigus analüüsisid teadlased nii haruldaste kui ka levinud liikide käekäiku ja jõudsid järeldusele, et viimaste aastatega on kaduma läinud koguni miljardeid kohalikke populatsioone.

Peamise süüdlasena nähakse inimkonna rahvaarvu kontrollimatut kasvu ja liigtarbimist. Meie enda tekitatud probleem on aga jõudnud juba nii hulluks, et hakkab tõenäoselt tekitama ka aina enam probleeme inimühiskonnale endalegi.

«Olukord on praeguseks nii halb, et sellest ei oleks eetiline rääkida karmi keelt kasutamata,» ütles uuringut juhtinud Mehhiko Riikliku Autonoomse Ülikooli professor Gerardo Ceballos.

Kuigi väljasuremisi on toimunud Maa ajaloos kogu aeg, on juba mitmed uuringud juhtinud tähelepanu, et tänapäeval toimuv on märkimisväärselt kiirem kui miljonite aastate jooksul kehtinud väljasuremistempo. Kuna paljud liigid võivad küll kohalikul tasemel välja surra, aga globaalselt isoleeritud populatsioonides säilida, on liigilise vaesumise hinnangud seni hinnanud probleemi väiksemaks kui see on.

Nüüd aga võeti arvesse ka kohalike populatsioonide hävimise kiirus ja saadud pilt on oluliselt tumedam. Tulemused näitavad, et uuritud tuhandetest liikidest kolmandiku puhul toimub arvukuse vähenemine, aga kaitse alla neid võetud ei ole. Lisaks tuli välja, et viimaste aastakümnete jooksul on isendite arv vähenenud pea poole võrra. Pea pooled maismaa-imetajad on viimase sajandi jooksul kaotanud 80 protsenti oma elupaikadest. Lisaks on maamunalt kadunud miljoneid loomade, lindude, roomajate ja kahepaiksete kooslusi.

Pidurdamatu rahvaarvu kasv

Kõige selle põhjal vormuski järeldus, et käimas olev kuues massiline väljasuremine on jõudnud palju kaugemale kui varasemad hinnangud on osanud hinnata.

«Sellisel bioloogilisel hävingul on ilmselgelt väga tõsised ökoloogilised, majanduslikud ja sotsialsed tagajärjed. Lõpuks peab inimkond Universumi ainsa teadaoleva elu hävitamise tõttu maksma väga kõrget hinda,» kirjutavad autorid.

Foto: Luis Acosta / AFP / Scanpix

Liigirikkuse hävimise üheks olulisemaks põhjuseks on elupaikade häving, liigne jahipidamine, keskkonnamürkide mõju, võõrliikide sissetung ja kliimamuutus. Kõige selle taga on aga omakorda inimkonna kontrollimatu kasv ja jõukates ühiskondades valitsev ületarbimine, kirjutavad autorid. Nende seas on lisaks teistele ka Stanfordi Ülikooli ökoloogiaprofessor Paul R. Ehrlich, kes sai 1968. aastal kuulsaks oma mõneti vastuolulise raamatuga «Rahvastikupomm», milles ennustas rahvaarvu kasvu katastroofilisi tagajärgi.

Raamat on saanud kriitika osaliseks, kuna selles ennustatud rahvastikuplahvatus ei ole toimunud, küll aga toimuvad tänapäeval sündmused, mida enamus teadlastest peab muu hulgas ka ülerahvastatuse otseseks tagajärjeks ja mis võivad kaasa tuua just sellised katastroofilised sündmused, mida ka Ehrlich kirjeldas.

«Meie uuringus esitatud hoiatust peab kuulda võtma, kuna kogu meie tsivilisatsioon sõltub täielikult taimedest, loomadest ja mikroorganismidest, kes kindlustavad meile olulised ökosüsteemi teenused tolmeldamisest mereandide ja elukõlbuliku kliima hoidmiseni,» ütles Ehrlich The Guardianile.

Teadlaste sõnul on just sel põhjusel ülioluline, et me võtaksime kiiremas korras vastu seadused, mis võimaldaksid looduskeskkonda senisest oluliselt efektiivsemalt kaitsta.

Liigirikkuse hävimist käsitlev teadusartikkel ilmus Ameerika Teaduste Akadeemia Toimetistes.