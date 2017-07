Täna ajaloos 11.07: avati Tallinna teletorn

Teletorn valmis 1980. aasta Moskva suveolümpiamängude Tallinnas toimunud purjeregatiks ja ehitus oli osa programmist. Ometigi oli torni valmimine plaanis juba enne olümpiamängude korraldusõiguse andmist Moskvale. Torni nurgakivi pandi paika juba 1975. aastal.

Teletorni ehitamisel kasutati mitmeid uusi tehnilisi lahendusi. Raudbetoontüve valmistamisel kasutati liugvormi meetodit. Betoonvorm paigaldati 2,5 m kõrgusele, siis monteeriti armatuur ja valati betoon. Seejärel tõsteti betoonivorm üles, seda ahendati nõutava läbimõõduni ja algas uue vöösektsiooni betoonimine. Praegugi võib näha tornitüvel iga 2,5 m tagant betoneerimisrõngaid. Betoneerimine kestis 8 kuud, tornitüvi pürgis meeter meetri järel kõrgusse. Kasutati betooni mark M-400 põlevkivituha-portlandtsemendi alusel. Betooni töötasid välja Tallinna Polütehnilise Instituudi teadlased professor Verner Kikase juhtimisel. Betoon on arvestatud kolmesajale külmakindlale tsüklile. Edasised uuringud on näidanud, et betooni tugevus osutus oodatust suuremaks.

Teletorni arhitektid on David Bassiladze ja Juri Sinis, insenerid Vladimir Obõduv ja Jevgeni Ignatov. Ehituse töödejuhataja oli Aleksander Ehala.

11. juuli sündmused Eestis:

1924 – Eestis hakkas kehtima kuldkroon.

1962 – sündis muusik Ants Johanson.

1978 – sündis jalgpallur Raio Piiroja.

1980 – avati Tallinna teletorn.

Ja maailmas:

1895 – vennad Lumiere’id demonstreerivad teadlastele oma uut liikuvate piltide tehnoloogiat.

1940 – Rumeenia heideti Rahvasteliidust välja.

1940 – Prantsusmaal kehtestatakse natsidele alluv Vichy režiim.

1942 – 24 Briti pommitajat pommitas Danzigi allveelaevade tehast.

1943 – Ukraina Ülestõusuarmee UPA tappis Volõõnia ja Ida-Galiitsia veresaunades kümneid tuhandeid poolakaid.

1960 – USAs avaldatakse Harper Lee vastuoluline romaan «Tappa laulurästas.»

1962 – toimub esimene satelliit-televisiooni ühendus üle Atlandi ookeani.

1987 – ÜRO hinnangul ületas maailma elanike arv 5 miljardi piiri.

1995 – Jugoslaavia sõdades algab Srebrenica veresaun.

2014 – suri eesti päritoluga ärimees, Postimehe pikaajaline omanik Heldur Tõnisson.