Avastus: merelinnud katavad toiduotsingutel uskumatult suure pindala

Glasgow Ülikooli teaduri Ewan Wakefieldi juhitud uurimisrühm jälgis GPS-seadmete abil kaljukajakaid, karikormorane, alke ja lõunatirke. Uuringu eesmärgiks oli teha kindlaks tuuleparkide mõju lindude käitumisele ja võimalike tulevaste kaitsealade parimad asukohad.

Kokku pandi saatjad 1300 täiskasvanud linnule, kes pärinesid kokku 29 erinevast kolooniast Inglismaa ja Iirimaa rannikul. Nende abil kogutud andmestiku põhjal loodi arvutimudel, kust võis muu hulgas näha ka lindude toitumiskäitumise mustreid.

Tuli välja, et toiduotsingutel lendavad linnud oluliselt kaugemale kui seni arvatud – nende toitumisala on hinnanguliselt vähemalt 1,5 miljonit ruutkilomeetrit, mis on ligi kolm korda rohkem kui Hispaania pindala.

Siiski näib, et lindude toitumine koondub suuresti Šotimaa rannikuvetele, mistõttu on just need ka olulisemad alad kaitsmiseks. Seda eriti, kuna uuritud liikidest on kõik ohustatud, kusjuures kalakajaka arvukus on viimase 25 aastaga koguni 71 protsenti vähenenud.

«Saime uuringust esmakordselt täieliku kaardi nende oluliste merelindude kolooniate toitumisaladest. Tulemused näitavad jällegi kui olulised on merealad lindude ja nende tibude jaoks paljunemishooajal,» vahendas New Scientist Kuningliku Linnukaitse Seltsi looduskaitsebioloog Mark Boltoni sõnu.

Lindude toitumisala uuringut kirjeldav artikkel ilmus teadusajakirjas Ecological Applications.