Kui päike on meist nii kaugel, siis miks me seda otse vaadata ei või?

Vaatamata sellele, et päike asub 150 miljoni kilomeetri kaugusel võib selle vaatamine endiselt põhjustada tõsiseid ja ka pöördumatuid silmakahjustusi, vahendab Live Science.

«Isegi korraks päikese vaatamine võib põhjustada kahju,» sõnas oftalmoloogia akadeemia esindaja dr Russel van Gelder.

Selleks, et mõista, miks ei tohi päikest otse vaadata, tuleb vaid ette kujutada päikeselisel päeval luubiga paberisse auke põletavat last. «Fokusseerides päikesekiire ühele punktile tekib palju energiat ja lääts inimese silmas on umbes neli korda võimsam, kui luup, millega laps mängib,» sõnas van Gelder.

Kui võtta see lääts ja suunata see otse päikesse, siis energia tase kerkib väga kõrgele ja sellest piisab, et põletada silma võrkkesta või silma tagaosas asuvatesse valgustundlikesse osadesse auk. Vigastusi uurides paistab nagu oleks keegi augustajaga lihtsalt võrkkesta augu löönud.

Vigastused tekivad peamiselt selles piirkonnas, mis vastutab terava nägemise eest. Selle tulemusena näevad patsiendid pidevalt uduselt ning neil on vaatevälja keskel pime auk. Kuigi enamik patsiente paraneb, siis mõnel võibki nägemine kahjustatuks jääda.

Päikese vaatamisest võib jääda ka peaaegu pimedaks, kuid ei ole väga tõenäoline, et keegi oma nägemise täielikult kaotaks.

Ainuke hetk, mil võib korraks päikese poole kiigata on täieliku päikesevarjutuse ajal ja seda vaid hetkel, mil Kuu katab täielikult päikest. Kaua see hetk kestab sõltub kohast, kust varjutust vaadata, kuid eeldatavasti on keskmiseks pikkuseks kaks minutit ja 40 sekundit.

Selleks, et näha aga päikesevarjutuse tervet protsessi tuleb endale muretseda spetsiaalsed prillid, mis silmasid kaitsevad.

Eestis ei ole võimalik selle aasta augustis toimuvat päikesevarjutust näha, selleks tuleb sõita Ameerika Ühendriikidesse.