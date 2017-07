Galerii: Hongkongis leiti rekordkogus elevandiluud

Leitud elevandi kihvade kogukaal ei ole veel ametlikku kinnitust leidnud, kuid kui see on tõepoolest 7,2 tonni, siis on see suurim laadung, mis läbi ajaloo kunagi leitud. Viimane rekord püstitati 2002. aastal, kui Singapurist leiti 7,138 tonni elevandiluud, vahendab The Guardian.

«Hongkongi ametivõimud tegid suurepärast tööd avastades sellise suure laadungi elevandiluud. See viitab, et ebaseaduslik kauplemine elevandiluuga šokeerival tasemel jätkub endiselt. Samas näitab see ka, kuidas ametivõimude koordineeritud tegevus toob jäid tulemusi. Meie Eurooa Liidu metsloomadega kaubitsemise vastane tegevuskava on suur osa sellest koordineeritud tegevusest,» sõnas Euroopa Liidu keskkonnavolinik Karmenu Vella.

«Metsloomadega seotud kriminaalide kinni püüdmine on meie prioriteet ja me teeme ka edaspidi koostööd, et neid rahvusvahelisi kurjategijaid kinni püüda,» lisas ta.

Hong Kongi tollitöötajad leidsid laadungi uurides lähemalt Malaysia kaubalaeva, milles pidi väidetavalt olema külmutatud kala. Kaubaettevõtte omanik ja kaks töötajat arreteeriti kohe, kui külmutatud kala alt leiti 12 meetri pikkuses konteineris elevandiluu.

«On äärmiselt oluline, et viidaks läbi ka põhjalik uurimine, et selgitada välja, kes on selle massiivse kaubalaadungi taga,» sõnas Kagu-Aasia looduskaitsegrupi direktor Yannick Kuehl.

Arvatavasti on elevandiluu laadungitega, mis kaaluvad rohkem kui 500 kilo, seotud ka kuritegelikud rühmitused. Hongkongi peetakse juba ammu üheks salakaubanduskeskuseks, peamiselt just seetõttu, et seal on legaalne kaubelda töödeldud elevandiluuga, mistõttu on kriminaalidel kergem turul sisse sulanduda.

Praegune leid on häirekell, mis viitab, et igasugune elevandiluuga kauplemine tuleb lõplikult ära keelata, sõnas looduskaitsja Daniela Freyer. «Igasugune viivitamine on Aafrika elevantidele surmav.»

Hongkongis kaalutakse viie aasta jooksul järk-järgult elevandiluuga kauplemise keelustamist. Hiina on lubanud, et keelustab siseriikliku kaubanduse enne 2018. aasta algust.

«Pole kahtlustki, et Hong Kongi geograafiline asukoht ja pehmed karisused on põhjuseks, miks sellest sadamast ka midagi leitakse,» sõnas Kuehl. «Vajadus karistusi karmistada pole kunagi olnud nii suur.»

Praegu võim smugeldamise eest saada karistuseks kuni 500 000 euro suuruse rahatrahvi. Illegaalse kaubanduse korraldamise eest aga kuni seitsme aastase vangistuse.