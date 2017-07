Video: miks tulevad kingapaelad pidevalt lahti?

California ülikooli teadlased asusid uurima, miks tulevad kingapaelad üsnagi ootamatult lahti. Nad leidsid, et pidev «löök», kui jalg maapinda puudutab laseb sõlme lõdvemaks ning kui vahetame jalga, siis see kiire liigutus tõmbab paelasid üksteisest eemale, vahendab Science for Students.

Sellest tulenevalt võivad paelad lahti tulla sagemini just neil, kes parajasti jooksevad. Inimese jalg puudutab maad sel hetkel tugevama jõuga, mis paneb sõlme rohkem venima, kui kõndides. Kui sõlm on juba lahtine siis on vaja ainult paari sammu veel, et paelad täiesti lahti tuleks. Astumise ajal tekib paeltes inerts, mistõttu liiguvad nad tugevasti mõlemas suunas ja see tõmbab nad sõlmest lahti.

uurimismeeskond koosnes kahest doktorandist Christine Greggist ja Christopher Daily-Diamondist ning nende õppejõust Oliver O'Reilyst. Alustuseks panid nad Greggi jooksulindile jooksma. Katse tulemusel selgus, et tükk aega ei toimunud paeltega midagi erilist, kuid järsku olid paelad juba lahti.

Nad otsustasid jooksu salvestada ja seejärel aegluubis seda lähemalt uurida. Kui tavalised videokaamerad lindistavad vaid 30 kaadrit sekundis, siis nemad kasutasid katsel kaamerat, mis suudab üles võtta 900 kaadrit sekundis.

Inimeste silmad ei suuda nii palju kaadreid korraga salvestada, mistõttu tundubki meile, et lips oleks justkui tugevalt kinni ning ühel hetkel on paelad ootamatult lahti.

Katse tulemusel selgus, et paelte lahti tulekuks on vaja nii lööki kui ka liikumist, tooli peal istudes ainult jalgu liigutades paelad lahti ei tule. Samuti e tule paelad lahti, kui lihtsalt ühe koha peal jalgu trampida.